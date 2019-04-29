Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) прокомментировал повреждения Самюэля Жиго и Николая Рассказова.

– Как так получилось с Рассказовым и Жиго? – вопрос на послематчевой пресс-конференции. - Говорили же, что у Рассказова легкое повреждение.

– Рассказов в конце игры получил повреждение, ему сделали повторное обследование. Оказалось, что трещина лодыжки. Эта травма неприятная для нас. Как и повреждение Жиго, у которого рецидив старой травмы. Это не та нога, на которой была операция. Это то, что было у него до "Спартака". (Александр Рогулев)

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