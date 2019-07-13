Олег Кононов: "Посмотрим, как "Спартак" поработал"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Сочи" отметил, что игра покажет степень готовности команды к сезону.

– По нашем ощущениям, команда хорошо поработала. Это было видно на сборах и в последнюю неделю тренировок, – отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Однако только игра все покажет. Так многие говорят, и я их в этом поддерживаю. Одно дело – готовиться, а другое – официальные игры. Хочу убедиться, что мы хорошо поработали в этот период.

– В чем команда должна добавлять?

– Каждая тренировка, каждая игра должны быть улучшением этой самой игры. Игра должна становиться качественнее. Это касается игроков. Бакаев и Джано пришли из аренды. Взяли Понсе. На этих игроков мы серьезно рассчитываем. Сыгранность приходит с каждой тренировкой и матчем.

– 9 дней без матчей – не слишком большой отрезок без игровой практики?

– Мы хорошо заполнили этот отрезок тренировочным процессом. Сегодня посмотрим, как мы поработали.