Главный тренер "Спартака" прокомментировал решение выпустить в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.

– Вам не кажется, что игроки разрознены и не играют друг за друга?

– Коллектив у нас есть. Трудности меняют психологический фон. Но мы сейчас пойдем, сядем, поговорим. В любом случае я вижу, как ребята общаются. В любой команде не бывает так, что все вместе. Есть определенные группы, кто с кем общается. Это нормальное явление. Главное, чтобы они выходили, и друг за друга работали. Сегодня была очень сложная игра психологически и физически. И все равно они боролись друг за друга. Как и нам, так и вам, так и игрокам хочется большего. Но мы имеем на данный момент то, что имеем. Я понимаю, что команда строится в раздевалке, и мы прикладываем для этого много сил.

– Вам не кажется, что лучше не выпускать Глушакова?

– У вас такая позиция, а у меня более рабочая, я знаю изнутри коллектива. Вы бы поступили так. Но, к сожалению, вы работаете на своем сайте, а я – здесь. (Александр Рогулев)​