Олег Иванов: «Если бы не чемпионство «Краснодара», лучшим тренером сезона назвал бы Николича»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ-2024/25.

«Владимир Ивич создал в «Краснодаре» интересную команду. Не искрометную, зато очень прагматичную. С назначением Мурада Мусаева, казалось, все вернется к прежним настройкам и куражистому футболу. Этого не случилось.

При новом старом тренере «быки» стали еще строже соблюдать игровую дисциплину. Раньше при счете 2:0 кто-то мог пойти с мячом на троих, потерять его и не вернуться назад. Сегодня такого близко нет. Не заигрываются.

«Краснодар» Мусаева — управляемая команда. Умеет терпеть. Выигрывает не только на классе, но и на характере. Ведя в счете, иногда осознанно отдает мяч и отходит назад, ожидая контратак. Ничего плохого в этом не вижу.

Конечно, помимо Мусаева самых добрых слов заслуживает и Марко Николич. Если бы не чемпионство «Краснодара», лучшим тренером этого сезона я бы назвал именно серба.

На зимних сборах он проделал мощную работу, перестроил всю игру, и весной армейцы были неудержимы. Ни одного поражения! Сначала обошли «Спартак» и «Динамо» в борьбе за бронзу, а потом взяли Кубок России.

Дело не только в «ромбе», о котором все говорят. Хотя мне эта схема импонирует. Но главное, сейчас в ЦСКА каждый четко знает, что надо делать на поле. Куда бежать, кого страховать. Например, Кисляк при обороне сразу садится низко. Пьянич, играющий на позиции «десятки», смещается то вправо, то влево, создавая сдвоенный фланг. Вытягивает футболистов на себя и разрезающими передачами ищет свободные зоны.

Правда, в атаке у ЦСКА все не так радужно, как в защите. Да, Гуарирапа с Койта наконец-то раззабивались. А вот у Мусаева, наоборот, сбился прицел. Лишь один гол весной! У загадочного Алеррандро, купленного в зимнее окно, вообще ноль...

Если команда ставит серьезные задачи, нужен форвард, который способен наколотить минимум 12 мячей за сезон. Осталось найти такого — и тогда ЦСКА точно будет бороться за золото», — написал Иванов для «СЭ».