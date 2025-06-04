Олег Иванов: «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ-2024/25.

«В отличие от прошлых лет сейчас очевидной кандидатуры на звание лучшего игрока сезона не просматривается. Батраков и Угальде здорово проявили себя осенью. Кисляк — весной. Но мы же оцениваем весь чемпионат. А футболиста, который был бы на голову выше всех, не оказалось.

Возможно, кто-то назовет Агкацева. Или Сперцяна. Но для меня из чемпионского состава «Краснодара» на первом месте — Кордоба. Топ-форвард, к 32 годам не растерявший ни скорости, ни резкости, ни агрессии. Забивной, при этом в каждом матче пашет на команду, выполняя колоссальный объем работы. Хорош и в прессинге, и в верховых единоборствах. А сколько на колумбийце фолят! «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды», — написал Иванов для «СЭ».