Олег Иванов: «Зенит» упрекнуть не в чем. Набрал на девять очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в свой шанс зубами — и никому не отдал»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил чемпионство «Краснодара» в сезоне-2024/25.

«Мне кажется, отправная точка в триумфальном сезоне «Краснодара» — прошлогодняя рубка с «Динамо» в 30-м туре. В таких матчах и закаляется чемпионский характер. «Быки» вырвали победу, завоевали серебряные медали и поняли: у них есть все, чтобы замахнуться на титул.

Если раньше в решающие моменты команда могла оступиться, то сейчас не дрогнула, справилась с давлением. Чувствовалось — психологически она уже готова к чемпионству. Созрела.

«Зенит» упрекнуть не в чем. Набрал-то на девять очков больше, чем год назад. Но даже этого для золота не хватило. Потому что «Краснодар» вцепился в свой шанс зубами — и никому не отдал. Несмотря на короткую скамейку и тяжелейшую логистику.

К лидерам — Кордобе, Сперцяну и Черникову — теперь добавился Агкацев, безболезненно заменивший в воротах Сафонова. На протяжении всего сезона 23-летний голкипер был очень надежен, вселял уверенность в защитников. А его фантастическое спасение в Махачкале на последних секундах ценой вывихнутого мизинца до сих пор перед глазами.

Отдельно хочу сказать о ветеранах — Смолове, Газинском и Дюпине, с которыми «Краснодар» уже попрощался. Если Федя нередко выходил на замену, то два Юры в основном сидели в запасе. Но есть в чемпионстве и их заслуга.

В разношерстном коллективе, где куча легионеров, у опытных русскоязычных ребят своя роль — в том числе в раздевалке. Молодежь к ним прислушивается, они могут и успокоить, и подсказать. А какую мотивационную речь произнес Газинский перед игрой с «Динамо»? Хорошо, что видео в интернет выложили. Обычно такие моменты остаются за кадром», — написал Иванов для «СЭ».