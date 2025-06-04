Олег Иванов: «Молодые футболисты часто выходят на поле с мыслью: «Лишь бы не ошибиться!» Но это не про Кисляка»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал 19-летнего хавбека ЦСКА Матвея Кисляка открытием сезона.

«Батраков провел прекрасный сезон. 14 забитых мячей и 7 голевых — великолепный результат для дебютанта. Но я — за Кисляка. Потому что в сегодняшнем ЦСКА это системообразующий игрок.

В феврале на сборе в Турции «Рубин» и ЦСКА жили в одном отеле. Я видел, как армейцы тренируются. Когда время позволяло, смотрел их контрольные матчи. Уже тогда Кисляк выделялся не по годам зрелой игрой.

Молодые футболисты часто выходят на поле с мыслью: «Лишь бы не ошибиться!» Но это не про Матвея. Возможно, чувствует, что Николич ему доверяет, — отсюда хладнокровие и феноменальная для 19-летнего парня стабильность.

Вообще никакой нервозности, не боится играть под давлением. Плюс выносливый, цепкий, неуступчивый. Все эти качества позволяют Кисляку приносить пользу ЦСКА не только в обороне, но и в атаке. С пасом, как выяснилось, у него тоже порядок. А в последних матчах еще и забивать начал», — написал Иванов для «СЭ».