Круговой — о целях ЦСКА: «Чемпионство в следующем сезоне? Все возможно»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о целях команды на следующий сезон.

— С учетом того, что вы остались в запасе на суперфинал Кубка России против «Ростова» и не всегда играли этой весной, вам эта схема — «ромб» — подходит?

— Я все-таки не играл только последние матчи. Сколько их? Ну пять-шесть-семь. А когда выходил на поле, то выглядел, как я считаю, достаточно неплохо, достойно. А дальше уже решал тренерский штаб, кому быть в основе. Думаю, если вы хотите спросить о моем игровом времени, то это надо обратиться к тренеру.

— Но сама схема вам подходит?

— Да, сразу же к ней адаптировался, с первого дня. Еще на сборах. То, что я якобы во время матча Зимнего Кубка против «Ростова» сказал, что мне некомфортно играть при такой схеме, — это неправда. Все шло достаточно неплохо, просто я постоянно был мало с мячом.

— Раз схема такая непредсказуемая, с ней можно в следующем сезоне идти за золотом чемпионата?

— Я думаю, что все возможно. Поживем — увидим.

ЦСКА в сезоне РПЛ-2024/25 занял третье место в турнирной таблице. Также команда выиграла FONBET Кубок России.