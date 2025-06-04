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Круговой — о целях ЦСКА: «Чемпионство в следующем сезоне? Все возможно»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Защитник ЦСКА Данил Круговой в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о целях команды на следующий сезон.

— С учетом того, что вы остались в запасе на суперфинал Кубка России против «Ростова» и не всегда играли этой весной, вам эта схема — «ромб» — подходит?

— Я все-таки не играл только последние матчи. Сколько их? Ну пять-шесть-семь. А когда выходил на поле, то выглядел, как я считаю, достаточно неплохо, достойно. А дальше уже решал тренерский штаб, кому быть в основе. Думаю, если вы хотите спросить о моем игровом времени, то это надо обратиться к тренеру.

— Но сама схема вам подходит?

— Да, сразу же к ней адаптировался, с первого дня. Еще на сборах. То, что я якобы во время матча Зимнего Кубка против «Ростова» сказал, что мне некомфортно играть при такой схеме, — это неправда. Все шло достаточно неплохо, просто я постоянно был мало с мячом.

— Раз схема такая непредсказуемая, с ней можно в следующем сезоне идти за золотом чемпионата?

— Я думаю, что все возможно. Поживем — увидим.

Данил Круговой празднует победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России.«Каждый трофей — всегда новые эмоции! В этот раз они были другими» Круговой — о ЦСКА, «Зените» и сборной России

ЦСКА в сезоне РПЛ-2024/25 занял третье место в турнирной таблице. Также команда выиграла FONBET Кубок России.

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Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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