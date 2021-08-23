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Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера

15:00
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Один из клубов, на проходящем 23 августа общем собрании РПЛ, предложил выкупать легионерские места, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, один из клубов предлагает установить тариф, по которому можно будет выкупить место для легионера. Это значит, что клуб, который хочет заявить иностранца, может выкупить одно или несколько мест у другого клуба, который этой потребности не испытывает.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/odin-iz-klubov-rpl-predlozhil-vy-kupat-legionerskie-mesta/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита