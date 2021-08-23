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«Химки» стали единственными, кто проголосовал за смену формата проведения РПЛ

15:01
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«Химки» — единственный клуб, проголосовавший за смену формата проведения чемпионата России.

«Практически все клубы против, только «Химки» за. Все говорят оставить так, как есть», — рассказал ТАСС источник.

По данным собеседника агентства, 12 клубов из 16 проголосовали против реформы.

Отметим, сегодня, 23 августа, проходит видеоконференция с участием клубов РПЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12198233

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Виктория Кравченко все материалы автора

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