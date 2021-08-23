«Химки» стали единственными, кто проголосовал за смену формата проведения РПЛ
15:01
«Химки» — единственный клуб, проголосовавший за смену формата проведения чемпионата России.
«Практически все клубы против, только «Химки» за. Все говорят оставить так, как есть», — рассказал ТАСС источник.
По данным собеседника агентства, 12 клубов из 16 проголосовали против реформы.
Отметим, сегодня, 23 августа, проходит видеоконференция с участием клубов РПЛ.
Дополнительная информация:
Читайте также
Исторический шанс для продления российской гегемонии в фигурном катании. Зарубежные юниоры трещат по швам
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Реформа РПЛ и других лиг российского футбола: проект, варианты Земля, Марс, Юпитер — подробности, реакция
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю