Глебов — болельщикам «Ростова»: «Спасибо, что верите в нас»
14:28
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).
«Долгожданная победа. На характере. Видимо, именно такая победа и должна была стать нашей первой. Спасибо, что верите в нас», — написал Глебов.
После пяти туров РПЛ «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
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