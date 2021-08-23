Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Долгожданная победа. На характере. Видимо, именно такая победа и должна была стать нашей первой. Спасибо, что верите в нас», — написал Глебов.

После пяти туров РПЛ «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.