Обращение «Спартака» сейчас рассмотрено, а «Зенит» год назад проигнорирован. Почему?
Сегодня опубликованы решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), чье заседание прошло 17 марта. В частности, в ответ на обращение «Спартака» экспертами единогласно признана ошибка судьи Сергея Карасева, который на 65-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» (2:0) не вынес второе предупреждение зенитовскому нападающему Александру Соболеву и не удалил его.
При этом ровно год назад, после игры 21-го тура чемпионата России-2024/25 «Спартак» — «Зенит» (2:1), ЭСК не отреагировала на обращение «Зенита», который не только подал жалобу на решение судьи Сергея Иванова засчитать на 90-й минуте гол Кристофера Мартинса, но и оспорил три неудаления спартаковцев: на 66-й, 78-й и 82-й минутах не получили вторые предупреждения Наиль Умяров, Срджан Бабич и Олег Рябчук.
В опубликованных решениях ЭСК не было сказано ни слова об этих неудалениях, хотя, к примеру, момент с участием Рябчука касался возможной ошибочной идентификации футболиста и, как минимум, его следовало рассмотреть.
В конце марта прошлого года в положение об ЭСК были внесены изменения. Цель, как сообщалось, заключалась в «расширении полномочий комиссии и добавлении возможности рассматривать эпизоды с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол)». В итоге 28 марта новая редакция положения была утверждена исполкомом РФС.
Статья 3.1 «Основания обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС» с того момента выглядит так:
«Основаниями для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС являются:
1) ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:
— нарушения правил игры при забитых голах,
— эпизоды с назначением или неназначением пенальти,
— ошибочное вынесение прямой красной карточки или ошибочное невынесение прямой красной карточки,
— ошибочное вынесение второй желтой карточки, приведшее к удалению с поля игрока или официального лица,
— ошибочное определение или неопределение нарушения правил игры, а также ошибочное решение по выходу мяча из игры, непосредственно предшествующему и (или) приведшему к фиксации взятия ворот/отмене взятия ворот,
— ошибки в идентификации наказанных игроков,
— эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьей незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд;
2) несогласие судьи с оценкой инспектора и (или) департамента судейства и инспектирования РФС;
3) несогласие департамента судейства и инспектирования РФС с мнением инспектора по спорному эпизоду, при условии что инспектор отказался внести изменения в рапорт по рекомендации департамента судейства и инспектирования РФС;
4) поступившее в контрольно-дисциплинарный комитет РФС обращение об исправлении ошибки, допущенной судьей, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС;
5) наличие достаточных данных о том, что работа ВАР, АВАР или судейство матча могло быть предвзятым, необъективным или субъективным. Вопрос об анализе на наличие признаков предвзятости, необъективности, субъективности судейства или работы ВАР, АВАР рассматривается с особенностями, предусмотренными главой 5 настоящего положения.
Ни один из этих пунктов не относится к эпизоду с участием Карасева и Соболева и обращению красно-белых. Почему же такое разное отношение к «Спартаку» сейчас и к «Зениту» — год назад?
Вердикту арбитра в минувшую среду уже дал оценку руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич, в передаче «Правила игры» признавший ошибку Карасева. Зачем тогда решение ЭСК?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1