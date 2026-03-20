Обращение «Спартака» сейчас рассмотрено, а «Зенит» год назад проигнорирован. Почему?

Сегодня опубликованы решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), чье заседание прошло 17 марта. В частности, в ответ на обращение «Спартака» экспертами единогласно признана ошибка судьи Сергея Карасева, который на 65-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» (2:0) не вынес второе предупреждение зенитовскому нападающему Александру Соболеву и не удалил его.

При этом ровно год назад, после игры 21-го тура чемпионата России-2024/25 «Спартак» — «Зенит» (2:1), ЭСК не отреагировала на обращение «Зенита», который не только подал жалобу на решение судьи Сергея Иванова засчитать на 90-й минуте гол Кристофера Мартинса, но и оспорил три неудаления спартаковцев: на 66-й, 78-й и 82-й минутах не получили вторые предупреждения Наиль Умяров, Срджан Бабич и Олег Рябчук.

В опубликованных решениях ЭСК не было сказано ни слова об этих неудалениях, хотя, к примеру, момент с участием Рябчука касался возможной ошибочной идентификации футболиста и, как минимум, его следовало рассмотреть.

В конце марта прошлого года в положение об ЭСК были внесены изменения. Цель, как сообщалось, заключалась в «расширении полномочий комиссии и добавлении возможности рассматривать эпизоды с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол)». В итоге 28 марта новая редакция положения была утверждена исполкомом РФС.

Статья 3.1 «Основания обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС» с того момента выглядит так:

«Основаниями для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС являются:

1) ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или неназначением пенальти,

— ошибочное вынесение прямой красной карточки или ошибочное невынесение прямой красной карточки,

— ошибочное вынесение второй желтой карточки, приведшее к удалению с поля игрока или официального лица,

— ошибочное определение или неопределение нарушения правил игры, а также ошибочное решение по выходу мяча из игры, непосредственно предшествующему и (или) приведшему к фиксации взятия ворот/отмене взятия ворот,

— ошибки в идентификации наказанных игроков,

— эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьей незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд;

2) несогласие судьи с оценкой инспектора и (или) департамента судейства и инспектирования РФС;

3) несогласие департамента судейства и инспектирования РФС с мнением инспектора по спорному эпизоду, при условии что инспектор отказался внести изменения в рапорт по рекомендации департамента судейства и инспектирования РФС;

4) поступившее в контрольно-дисциплинарный комитет РФС обращение об исправлении ошибки, допущенной судьей, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС;

5) наличие достаточных данных о том, что работа ВАР, АВАР или судейство матча могло быть предвзятым, необъективным или субъективным. Вопрос об анализе на наличие признаков предвзятости, необъективности, субъективности судейства или работы ВАР, АВАР рассматривается с особенностями, предусмотренными главой 5 настоящего положения.

Ни один из этих пунктов не относится к эпизоду с участием Карасева и Соболева и обращению красно-белых. Почему же такое разное отношение к «Спартаку» сейчас и к «Зениту» — год назад?

Вердикту арбитра в минувшую среду уже дал оценку руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич, в передаче «Правила игры» признавший ошибку Карасева. Зачем тогда решение ЭСК?