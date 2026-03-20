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Судейство

Обращение «Спартака» сейчас рассмотрено, а «Зенит» год назад проигнорирован. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото ФК «Зенит»

Сегодня опубликованы решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), чье заседание прошло 17 марта. В частности, в ответ на обращение «Спартака» экспертами единогласно признана ошибка судьи Сергея Карасева, который на 65-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» (2:0) не вынес второе предупреждение зенитовскому нападающему Александру Соболеву и не удалил его.

При этом ровно год назад, после игры 21-го тура чемпионата России-2024/25 «Спартак» — «Зенит» (2:1), ЭСК не отреагировала на обращение «Зенита», который не только подал жалобу на решение судьи Сергея Иванова засчитать на 90-й минуте гол Кристофера Мартинса, но и оспорил три неудаления спартаковцев: на 66-й, 78-й и 82-й минутах не получили вторые предупреждения Наиль Умяров, Срджан Бабич и Олег Рябчук.

В опубликованных решениях ЭСК не было сказано ни слова об этих неудалениях, хотя, к примеру, момент с участием Рябчука касался возможной ошибочной идентификации футболиста и, как минимум, его следовало рассмотреть.

В конце марта прошлого года в положение об ЭСК были внесены изменения. Цель, как сообщалось, заключалась в «расширении полномочий комиссии и добавлении возможности рассматривать эпизоды с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол)». В итоге 28 марта новая редакция положения была утверждена исполкомом РФС.

Сергей Карасев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.Карасев не удалил Соболева. А оба пенальти в пользу «Зенита» назначены правильно

Статья 3.1 «Основания обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС» с того момента выглядит так:

«Основаниями для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС являются:

1) ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или неназначением пенальти,

— ошибочное вынесение прямой красной карточки или ошибочное невынесение прямой красной карточки,

— ошибочное вынесение второй желтой карточки, приведшее к удалению с поля игрока или официального лица,

— ошибочное определение или неопределение нарушения правил игры, а также ошибочное решение по выходу мяча из игры, непосредственно предшествующему и (или) приведшему к фиксации взятия ворот/отмене взятия ворот,

— ошибки в идентификации наказанных игроков,

— эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьей незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд;

2) несогласие судьи с оценкой инспектора и (или) департамента судейства и инспектирования РФС;

3) несогласие департамента судейства и инспектирования РФС с мнением инспектора по спорному эпизоду, при условии что инспектор отказался внести изменения в рапорт по рекомендации департамента судейства и инспектирования РФС;

4) поступившее в контрольно-дисциплинарный комитет РФС обращение об исправлении ошибки, допущенной судьей, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС;

5) наличие достаточных данных о том, что работа ВАР, АВАР или судейство матча могло быть предвзятым, необъективным или субъективным. Вопрос об анализе на наличие признаков предвзятости, необъективности, субъективности судейства или работы ВАР, АВАР рассматривается с особенностями, предусмотренными главой 5 настоящего положения.

Ни один из этих пунктов не относится к эпизоду с участием Карасева и Соболева и обращению красно-белых. Почему же такое разное отношение к «Спартаку» сейчас и к «Зениту» — год назад?

Вердикту арбитра в минувшую среду уже дал оценку руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич, в передаче «Правила игры» признавший ошибку Карасева. Зачем тогда решение ЭСК?

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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