Левников правильно не удалил Энрике Кармо за толчок Талалаева в игре «Балтика» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по драке в матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Судья Кирилл Левников правильно решил не удалять полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Решение: судья правильно не удалил с поля игроков команды ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова. Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвовавшего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные. С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

В конце встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

Талалаев дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей. Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление.

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