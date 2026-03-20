Семак — о «Динамо»: «Результаты весной не удивили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ с «Динамо».

«Результаты динамовцев не удивили. Это команда, которая в последние годы всегда ставит максимальные задачи. И в шаге от первого места, и высокие места в турнирной таблице были в предыдущие годы. По весенней части команда просто стала набирать очки. Осенью теряли много, немного не везло в каких-то матчах. По весне набирают очки, играют очень активно в атаке, много забивают», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Матч пройдет 22 марта и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Динамо» (30) идет седьмым.

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