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"Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды". Гинер - о том, как поступил бы с Кокориным и Мамаевым

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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что отстранил бы футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар") от команды, если бы они выступали за армейцев и приняли участие в драке. 

- Мои действия, если бы Кокорин и Мамаев были в ЦСКА? Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае, человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом, - приводит слова Гинера портал automobili.ru. - Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live

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https://automobili.ru/live/persons/business/evgeny-giner-on-cooperation-with-hyundai-money-and-fighting-chairs/

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