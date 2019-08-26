Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что в матче 7-го тура против «Ахмата» (3:0) армейцы старались реабилитироваться после после проигрыша «Спартаку» в предыдущем туре.

— В первую очередь нужно было реабилитироваться перед болельщиками после поражения, — цитируют «РИА «Новости» Кучаева. — Конечно, хорошо, что получилось выиграть и набрать три очка. Хотя, честно говоря, в турнирную таблицу сейчас практически не смотрю. Просто стараемся побеждать в каждой игре и двигаемся дальше. Думаю, это самый правильный подход.

Как чувствую себя на фланге? Все-таки мне пришлось очень много пропустить из-за травмы. Сейчас стараюсь вспомнить, как правильно действовать. Наверное, в центре было бы привычнее, но на самом деле это большого значения не имеет. Важно, что выхожу на поле, играю и по большому счету без разницы на какой позиции. Всегда полезно получить новые навыки и опыт.

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