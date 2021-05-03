Новый главный тренер «Спартака» следит за составом команды

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил «СЭ» на вопросы по поводу будущих трансферов.

— Трансферная политика обсуждалась с новым тренером?

— Насколько мне известно, трансферная политика предметно не обсуждалась. Новый тренер следит за составом. Пока мне известно только то, что все кандидатуры будут обсуждаться — и те, кто в аренде, и те, кто в основе.

— У «Спартака» много игроков в арендах. По кому сейчас есть точное решение?

— Точного решения нет, все будет зависеть от нового главного тренера. Важно понимать, что тут 3 стороны. И важно, чтобы условия устраивали игрока. С кем-то будет непросто. Посмотрим.

— Если клуб не попадет в Лигу чемпионов, это серьезно ударит по финансам клуба и по fair play?

— Не хочу так далеко загадывать. Финансовый fair play зависит не только от участия в каком-то турнире, но и от продажи игроков. Посмотрим, кто придет, а кто уйдет.

(Артем Калинин)