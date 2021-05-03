В «Спартаке» рассказали, когда могут объявить имя нового главного тренера

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», как клуб будет прощаться с нынешним главным тренером команды Доменико Тедеско.

— У Тедеско контракт заканчивается 30 мая. Нового главного тренера объявят 1 июня или это возможно после матча 30-го тура?

— Давайте посмотрим. Если клуб и тренер договорятся, то мы тянуть не будем.

— Будут ли какие-то проводы Тедеско?

— Давайте не будем загадывать. Есть кое-какие планы. Пожалуйста, приходите стадион на матч с «Химками» и увидим.

Тедеско ранее в декабре сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершению нынешнего сезона, по личным обстоятельствам.

(Артем Калинин)