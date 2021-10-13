Маркус Гисдоль провел первую тренировку в «Локомотиве»
Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль провел первое занятие с командой
13 октября, 18:30
Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль провел первую тренировку с командой. На первом занятии специалист обратился к команде.
«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени на раскачку. В том числе и поэтому впереди у нас много работы. Мы все должны быть одной командой — не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, влияет на результат, на нашу работу», — приводит слова тренера пресс-служба железнодорожников.
«Локомотив» в субботу, 16 октября, проведет первую игру под руководством Гисдоля. В Казани железнодорожники сыграют с «Рубином». Начало матча — в 16.30 (мск).
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