Маркус Гисдоль провел первую тренировку в «Локомотиве»

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль провел первую тренировку с командой. На первом занятии специалист обратился к команде.

«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени на раскачку. В том числе и поэтому впереди у нас много работы. Мы все должны быть одной командой — не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, влияет на результат, на нашу работу», — приводит слова тренера пресс-служба железнодорожников.