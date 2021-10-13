Умяров пропустит из-за травмы около месяца
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит из-за травмы около месяца
13 октября, 18:28
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы (3:0).
У игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, сообщает сайт красно-белых. На восстановление уйдет до четырех недель.
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник отыграл за «Спартак» 12 матчей, в десяти из которых вышел в стартовом составе. Наиль не отличился результативными действиями, при этом заработал четыре желтых карточки.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-10-13-umyarov_propustit_iz-za_travmy_okolo_mesyatsa/
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры
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