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Умяров пропустит из-за травмы около месяца

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит из-за травмы около месяца
13 октября, 18:28
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы (3:0).

У игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, сообщает сайт красно-белых. На восстановление уйдет до четырех недель.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник отыграл за «Спартак» 12 матчей, в десяти из которых вышел в стартовом составе. Наиль не отличился результативными действиями, при этом заработал четыре желтых карточки.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-13-umyarov_propustit_iz-za_travmy_okolo_mesyatsa/

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Иван Шитик все материалы автора

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