Умяров пропустит из-за травмы около месяца

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы (3:0).

У игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, сообщает сайт красно-белых. На восстановление уйдет до четырех недель.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник отыграл за «Спартак» 12 матчей, в десяти из которых вышел в стартовом составе. Наиль не отличился результативными действиями, при этом заработал четыре желтых карточки.