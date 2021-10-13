Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» ответил на сообщения об уходе Рангника в «Ньюкасл»

«Локомотив» прокомментировал информацию об уходе Ральфа Рангника в «Ньюкасл»
13 октября, 18:47
Ральф Рангник. Фото Getty Images
Ральф Рангник. Фото Getty Images
Теги:

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник не собирается уходить в «Ньюкасл».

«Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности», — сказали РБК в «Локомотиве».

Ранее журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что Рангник может уйти в «Ньюкасл» в ближайшее время.

Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года. В октябре главным тренером московской команды был назначен его бывший помощник Маркус Гисдоль.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6166caca9a79479356e09e2b

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
2
3