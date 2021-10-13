«Локомотив» ответил на сообщения об уходе Рангника в «Ньюкасл»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник не собирается уходить в «Ньюкасл».

«Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности», — сказали РБК в «Локомотиве».

Ранее журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что Рангник может уйти в «Ньюкасл» в ближайшее время.

Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года. В октябре главным тренером московской команды был назначен его бывший помощник Маркус Гисдоль.