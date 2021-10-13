«Локомотив» ответил на сообщения об уходе Рангника в «Ньюкасл»
«Локомотив» прокомментировал информацию об уходе Ральфа Рангника в «Ньюкасл»
13 октября, 18:47
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник не собирается уходить в «Ньюкасл».
«Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности», — сказали РБК в «Локомотиве».
Ранее журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что Рангник может уйти в «Ньюкасл» в ближайшее время.
Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года. В октябре главным тренером московской команды был назначен его бывший помощник Маркус Гисдоль.
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