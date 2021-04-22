Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях со спортивным директором клуба Желько Бувачем и главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Новая метла очень часто метет по-новому, а в первую очередь это затрагивает спортивного директора и главного тренера. Как бы вы охарактеризовали свои отношения с Желько Бувачем и Сандро Шварцем?

— Как очень хорошие, конструктивные, рабочие. Оба специалиста являются настоящими профессионалами своего дела, их знания и компетенции — на высочайшем уровне, они вносят большой вклад в развитие клуба. Свою функцию вижу в том, чтобы качественно взаимодействовать с ними, помогать им реализовывать их инициативы, предлагать какие-то свои решения для достижения общих задач. У нас хорошее взаимопонимание.

(Константин Алексеев)

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