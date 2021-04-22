Гендиректор «Динамо» поделился мнением, чего не хватает клубу, чтобы войти в тройку лучших

Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал, какие задачи стоят перед клубом на ближайшие годы, а также объяснил, чего не хватает команде для попадания в тройку в РПЛ.

— Какие на ваш взгляд есть проблемы у «Динамо», которые нужно решить в первую очередь? Чего не хватает, чтобы быть в тройке лучших?

- Не буду оригинален, нам нужно поступательное развитие по ключевым направлениям. Движение это можно планировать через достижение измеримых показателей, в том числе промежуточных. Основное направление развития клуба — спортивное. Результаты, стоимость команды, перфоманс-показатели, качество селекции, аналитики, эффективность медицинской службы и прочие спортивные нюансы. Второе важное направление — коммерческое: увеличение аудитории, рост стоимости бренда, развитие диджитал и других наших активов, повышение доходов. В настоящий момент «Динамо» не находится в российском футболе на лидирующей позиции. Перед клубом стоят задачи опережающего развития — войти как можно быстрее в тройку лидеров. Бороться сейчас за медали, конкурировать с топ-клубами по популярности — вызов для «Динамо». Поэтому необходимо привлекать современные, отвечающие интересам аудитории, практики, использовать лучший опыт, быть открытыми новому. Для этого у «Динамо» есть все предпосылки, в том числе управленческие. Это поддержка акционера, внимание руководства, компактность корпоративной структуры, сильная менеджерская команда.

(Константин Алексеев)

«Задача «Динамо» — постоянно бороться за чемпионство. К 2023 году хотим выйти на этот уровень». Первое большое интервью нового гендиректора клуба Павла Пивоварова