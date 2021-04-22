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Гендиректор «Динамо» ответил, не было ли у него сомнений в переходе после 15 лет работы в «Зените»

19:05
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Новый генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в московский клуб.

— Не было ли у вас внутренних сомнений, когда появился вариант именно с «Динамо», учитывая непростые взаимоотношения этого клуба с «Зенитом»?

— Cкорее наоборот. В футболе я работаю давно и стараюсь быть в курсе изменений, которые происходят в отрасли. Само собой, я последнее время обращал внимание на то, что «Динамо» системно и очень быстро двигается в определенном направлении, что в клубе за определенный период произошло много позитивных, качественных изменений. Поэтому приглашение в «Динамо» в такое время не могло быть поводом для каких-либо сомнений, — напротив, это замечательный шанс стать частью амбициозного футбольного проекта, добавить ему, насколько это возможно, своей компетенции, своих навыков и знаний.

(Константин Алексеев)

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