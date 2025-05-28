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Жубал: «Очень рад подписать контракт с «Краснодаром»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский защитник Жубал, ставший игроком «Краснодара», поделился эмоциями от подписания контракта с российским клубом.

«Краснодар» объявил о переходе Жубала 28 мая. Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан на два года — до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента

«Я очень рад подписать контракт с «Краснодаром». Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой. Уверен, вместе мы проделаем большую работу. Я готов полностью выкладываться, чтобы команда продолжала добиваться поставленных целей», — приводит слова футболиста пресс-служба «быков».

Жубал выступал за «Осер» с 2020 года. Он провел за французский клуб 180 матчей, забил 20 мячей и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: ФК «Краснодар»
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ФК Краснодар
Жубал
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Агент Жубала о переходе в «Краснодар»: «Мы очень счастливы! Приняли правильное решение»

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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