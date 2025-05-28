Жубал: «Очень рад подписать контракт с «Краснодаром»

Бразильский защитник Жубал, ставший игроком «Краснодара», поделился эмоциями от подписания контракта с российским клубом.

«Краснодар» объявил о переходе Жубала 28 мая. Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан на два года — до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента

«Я очень рад подписать контракт с «Краснодаром». Это отличный клуб с великолепной инфраструктурой. Уверен, вместе мы проделаем большую работу. Я готов полностью выкладываться, чтобы команда продолжала добиваться поставленных целей», — приводит слова футболиста пресс-служба «быков».

Жубал выступал за «Осер» с 2020 года. Он провел за французский клуб 180 матчей, забил 20 мячей и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.