Агент Жубала о переходе в «Краснодар»: «Мы очень счастливы! Приняли правильное решение»

Агент защитника «Краснодара» Жубала Леонардо Корначини ответил на вопрос «СЭ» о переходе 31-летнего бразильца в российский клуб.

«Мы очень счастливы! Мы очень гордимся тем, что являемся частью семьи «Краснодара». Нахождение несколько дней в клубе, с персоналом только придало нам уверенности в том, что мы приняли правильное решение. Мы впечатлены заботой всего персонала о нас, а также оснащением и тем, как Галицкий инвестировал средства, чтобы сделать этот клуб одним из лучших в мире», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента и будет играть под 5-м номером. Ранее он играл за «Осер».