Опубликовано расписание Братского кубка-2025

«СЭ» стало известно расписание Братского кубка-2025, в котором примут участие московское «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

Матчи пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

30 июня. «Динамо» — ОФК

1 июля. ЦСКА — «Партизан»

4 июля. «Динамо» — «Партизан»

5 июля. ЦСКА — ОФК

Братский кубок проходил в Москве в июле 2024 года. Состав участников был тот же. Тогда победителем турнира стал ЦСКА, второе место заняло «Динамо», тройку замкнул «Партизан», последнее месте в таблице занял ОФК.