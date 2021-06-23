Новичок «Химок» Сабович: «У меня с первого дня возникло ощущение, что я попал туда, куда нужно»

Полузащитник «Химок» Бесард Сабович поделился первыми впечатлениями от подмосковной команды и российского футбола.

— Я очень счастлив оказаться здесь. Считаю, что попал в правильный клуб, где я смогу прогрессировать, как футболист, и главное — помогу развиваться команде. Огромный плюс, что здесь есть Филип — тоже шведский футболист. С ним мне намного проще адаптироваться. Он рассказывал о клубе только хорошее, поэтому, считаю, что сделал правильный выбор. Повторюсь, очень рад оказаться здесь, — приводит слова Сабовича сайт «Химок».

— Его присутствие как-то сказалось на твоем решении? Общался ли ты с ним до перехода в «Химки»? Я так понимаю, вы были с ним знакомы.

— Были знакомы, но не так хорошо — играли друг против друга в чемпионате Швеции, встречались на поле несколько раз. Мы общались перед подписанием, когда еще шли переговоры. После нашего общения я гораздо охотнее подписал контракт.

— Что ты слышал про «Химки»?

— Я знаю, что это небольшой клуб, который стремится закрепиться в премьер-лиге. Тренерский штаб ставит интересный футбол. Несмотря на то, что команда небольшая, знаю, она хорошо играет против больших клубов. Также в «Химках» много молодых футболистов, которые здесь развиваются и могут вырасти в топ-игроков. Кажется, это основное, что я слышал о своем новом клубе.

— Наш тренерский штаб всегда стремится создать душевную атмосферу. Как тебя встретили?

— Да, меня отлично встретили, успел пообщаться, конечно, и с главным тренером, и с ассистентами. Контактирую практически со всеми игроками. Единственное, что с кем-то, конечно, попроще общаться, с кем-то не очень из-за знания английского, но в команде отличная атмосфера, и у меня с первого дня возникло ощущение, что я попал туда, куда нужно.