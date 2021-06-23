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«Локомотив» обыграл «Жилину» в товарищеском матче

20:20
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В товарищеском матче «Локомотив» выиграл у «Жилины» со счетом 3:2.

Дубль в составе победителей оформил Антон Миранчук, еще один гол забил Александр Сильянов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Жилина» — 3:2 (1:1)

Голы: Дюриш, 15 (0:1). Сильянов, 25 (1:1). Ямбор, 80 (1:2). Миранчук, 82 (2:2). Миранчук, 90+1 (3:2).

«Локомотив» (стартовый состав): Гильерме, Сильянов, Пабло, Мурило, Живоглядов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Камано, Лисакович, Смолов.

23 июня. Филлах. Стадион «Sportplatz Landskron».

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