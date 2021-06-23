Зарема Салихова попрощалась со своими подписчиками в Telegram: «Я многое сказала»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна оставила сообщение в Telegram-канале, которое может означать, что она прекратит регулярно выкладывать в нем свои мысли.

«По большому счету я многое сказала. Есть еще конечно материальчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно.

Фетисов и Попов и все околоклубные каналы, выдыхайте. Дальше все в ваших руках и наших деньгах. Кузьмич и прочие сисечные, не забывайте пить пиво и страдать за «Спартак» на манер «За державу обидно!». Компания «лысых писюнов», разнообразьте жанр. Интересный контент получается только с Бегемотом, который «типа хвалит» меня. Про все «типа» мне известно, тут привет Мележикову, и пригласить Ткаченко в клуб — идея очень затратная!

Прочие доброжелатели, Леонид Арнольдович дома, со мной, хватит фантазировать на тему: «Чемодан, вокзал, Уфа!»

Руи, удачи, с такими «помощниками» от клуба, как я поняла, враги не нужны.

Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!

Не забываем уроки орфографии и пунктуации.

У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя уйти.

Cherchez la femme, как говорит, выдающийся селекционер и еще более великий переговорщик», — написала Зарема.

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

Совет директоров «Спартака» на официальном сайте выступил с официальным заявлением по поводу высказываний жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В клубе отметили, что ее заявления носят частный характер и не отражают позицию клуба.