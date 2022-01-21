Языджи приехал на сбор ЦСКА и проходит тесты под контролем физиотерапевтов

Юсуф Языджи приехал на тренировочные сборы ЦСКА в Испанию

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи вчера вечером приехал на тренировочные сборы в испанский Кампоамор, сообщает пресс-служба московского клуба.

Сегодня полузащитник проходит тесты под контролем физиотерапевтов армейцев.

24-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Он будет выступать за красно-синих под 97-м номером.