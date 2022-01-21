Языджи приехал на сбор ЦСКА и проходит тесты под контролем физиотерапевтов
Юсуф Языджи приехал на тренировочные сборы ЦСКА в Испанию
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи вчера вечером приехал на тренировочные сборы в испанский Кампоамор, сообщает пресс-служба московского клуба.
Сегодня полузащитник проходит тесты под контролем физиотерапевтов армейцев.
24-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Он будет выступать за красно-синих под 97-м номером.
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|
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|
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|26.02
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|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
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|
Краснодар – Локомотив
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|
Ахмат – Уфа
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|28.02
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|
Зенит – Рубин
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