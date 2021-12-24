Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Норвежский полузащитник Кнудсен поделился впечатлениями от перехода в «Ростов»

17:46
Теги:

Полузащитник Магнус Кнудсен прокомментировал свой переход в «Ростов».

«Когда я впервые узнал об интересе «Ростова», подумал, что это может стать для меня захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой ступенью в жизни. Переговоры прошли очень легко, я ни на секунду не сомневался в своем выборе. Хочу отметить и то, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это очень показательно для меня.

Я уже успел кое-что изучить. Знаю, что Ростов-на-Дону — крупнейший город на юге России, в котором хороший климат. Еще я получил сотни теплых сообщений от болельщиков клуба! Нет сомнений, что на «Ростов Арене» отличная поддержка команды. Мне очень приятно, с нетерпением жду встречи с болельщиками на стадионе!

Общался ли я с кем-то из игроков, выступающих в России? Нет, я ни с кем не общался и не советовался. Но хочу позвонить бывшему партнеру по «Лиллестрему» Бьорну Сигурдарсону, который раньше играл за «Ростов». Сейчас я хочу как можно быстрее познакомиться с новой командой и приносить пользу клубу", — приводит пресс-служба ростовчан слова Кнудсена.

Вчера, 23 декабря, «Ростов» объявил о покупке Кнудсена у «Лиллестрема». Контракт с 20-летним норвежцем рассчитан на 4,5 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1775

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
В Москве компания избила мужчину в вагоне метро
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги