Норвежский полузащитник Кнудсен поделился впечатлениями от перехода в «Ростов»

Полузащитник Магнус Кнудсен прокомментировал свой переход в «Ростов».

«Когда я впервые узнал об интересе «Ростова», подумал, что это может стать для меня захватывающим развитием карьеры игрока и в целом новой ступенью в жизни. Переговоры прошли очень легко, я ни на секунду не сомневался в своем выборе. Хочу отметить и то, как другие футболисты из Скандинавии прогрессируют в «Ростове». Конечно, это очень показательно для меня.

Я уже успел кое-что изучить. Знаю, что Ростов-на-Дону — крупнейший город на юге России, в котором хороший климат. Еще я получил сотни теплых сообщений от болельщиков клуба! Нет сомнений, что на «Ростов Арене» отличная поддержка команды. Мне очень приятно, с нетерпением жду встречи с болельщиками на стадионе!

Общался ли я с кем-то из игроков, выступающих в России? Нет, я ни с кем не общался и не советовался. Но хочу позвонить бывшему партнеру по «Лиллестрему» Бьорну Сигурдарсону, который раньше играл за «Ростов». Сейчас я хочу как можно быстрее познакомиться с новой командой и приносить пользу клубу", — приводит пресс-служба ростовчан слова Кнудсена.

Вчера, 23 декабря, «Ростов» объявил о покупке Кнудсена у «Лиллестрема». Контракт с 20-летним норвежцем рассчитан на 4,5 года.