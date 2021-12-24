Болельщики «Спартака» заявили, что откажутся оформлять Fan ID

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «G-7 Ultras» выступило с заявлением по поводу внедрения в России паспорта болельщика (Fan ID).

«Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет, с 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы, как объединение болельщиков Спартака хотим сделать заявление.



В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации, проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID, также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамена присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.



При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту. Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас одеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за вас.



На протяжении 15-ти лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор, прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем честь, в первую очередь перед самими собой», — говорится в заявлении фанатского объединения в Instagram.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.

Отметим, что вчера, 23 декабря объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» заявило, что также не будет оформлять Fan ID.