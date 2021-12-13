Губерниев — о поражении «Спартака»: «Скажем спасибо Витории за еврокубок»
21:56
Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3).
«Скажем спасибо Рую за еврокубок, но он, пожалуй, должен уйти, потому что вкуса на игроков у него нет. Опять играл Ломовицкий в основе. Даже блестящий Селихов не помог! Команду лихорадит, играет нестабильно, а чаще не играет. Несмотря на любовь болельщиков, предполагаю, что к окончанию паузы в «Спартаке» будет другой тренер», — сказал Губерниев «СЭ».
«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды только 23 очка.
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю