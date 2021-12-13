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Губерниев — о поражении «Спартака»: «Скажем спасибо Витории за еврокубок»

21:56
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Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3).

«Скажем спасибо Рую за еврокубок, но он, пожалуй, должен уйти, потому что вкуса на игроков у него нет. Опять играл Ломовицкий в основе. Даже блестящий Селихов не помог! Команду лихорадит, играет нестабильно, а чаще не играет. Несмотря на любовь болельщиков, предполагаю, что к окончанию паузы в «Спартаке» будет другой тренер», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды только 23 очка.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры