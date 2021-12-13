Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3).

«Скажем спасибо Рую за еврокубок, но он, пожалуй, должен уйти, потому что вкуса на игроков у него нет. Опять играл Ломовицкий в основе. Даже блестящий Селихов не помог! Команду лихорадит, играет нестабильно, а чаще не играет. Несмотря на любовь болельщиков, предполагаю, что к окончанию паузы в «Спартаке» будет другой тренер», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды только 23 очка.