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Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков

10:39

ЦСКА собирается приобрести одного-двух качественных футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщил журналист Нобель Арустамян.

«По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных футболистов, — сказал Арустамян в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. - Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно».

После 14 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА с 23 очка занимает пятое место в турнирной таблице. На первой позиции идет «Зенит», набрав 30 очков.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=GFAl4GEce7I

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