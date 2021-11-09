Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков

ЦСКА собирается приобрести одного-двух качественных футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщил журналист Нобель Арустамян.

«По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных футболистов, — сказал Арустамян в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. - Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно».

После 14 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА с 23 очка занимает пятое место в турнирной таблице. На первой позиции идет «Зенит», набрав 30 очков.