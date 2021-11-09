Ткаченко: «Планируем, что ясность по Бакаеву наступит в декабре»
Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко прокомментировал информацию о переговорах полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева по новому контракту.
Ранее сообщалось, что клуб предложил Бакаеву соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но не получил согласия. Также отмечалось, что в связи с этим «Спартак» рассмотрит возможность продажи игрока зимой, потенциальным вариантом назывался «Краснодар».
«Мы со «Спартаком» договорились не использовать медиа при переговорах, поэтому лишь скажу: эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов.
«Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата", — приводит слова Ткаченко sports.ru.
В текущем сезоне РПЛ Бакаев провел 14 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/football/1103059293-german-tkachenko.html
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