«Зенит» предложил «Боке» 6,5 миллиона евро за 19-летнего полузащитника Медину

«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медину, сообщает El Entrasigente.

По информации источника, «Зенит» предложил за 19-летнего аргентинца 6,5 миллиона евро.

«Бока» отклонила данное предложение и хочет получить за Медину не менее 13 миллионов.

Отмечается, что в ближайшее время петербургский клуб может сделать улучшенное предложение, так как полузащитником интересуется ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне Медина забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 32 матчах.