«Зенит» предложил «Боке» 6,5 миллиона евро за 19-летнего полузащитника Медину
09:13
«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медину, сообщает El Entrasigente.
По информации источника, «Зенит» предложил за 19-летнего аргентинца 6,5 миллиона евро.
«Бока» отклонила данное предложение и хочет получить за Медину не менее 13 миллионов.
Отмечается, что в ближайшее время петербургский клуб может сделать улучшенное предложение, так как полузащитником интересуется ряд европейских клубов.
В нынешнем сезоне Медина забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 32 матчах.
Дополнительная информация:
https://elintransigente.com/2021/11/tremendo-la-impactante-oferta-del-zenit-de-rusia-para-llevarse-a-un-jugador-de-boca-en-el-mercado-de-pases/
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