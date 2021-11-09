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«Зенит» предложил «Боке» 6,5 миллиона евро за 19-летнего полузащитника Медину

09:13
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«Зенит» хочет приобрести полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медину, сообщает El Entrasigente.

По информации источника, «Зенит» предложил за 19-летнего аргентинца 6,5 миллиона евро.

«Бока» отклонила данное предложение и хочет получить за Медину не менее 13 миллионов.

Отмечается, что в ближайшее время петербургский клуб может сделать улучшенное предложение, так как полузащитником интересуется ряд европейских клубов.

В нынешнем сезоне Медина забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 32 матчах.

Дополнительная информация:

https://elintransigente.com/2021/11/tremendo-la-impactante-oferta-del-zenit-de-rusia-para-llevarse-a-un-jugador-de-boca-en-el-mercado-de-pases/

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