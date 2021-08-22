«Нижний Новгород» — «Ростов»: стартовые составы команд
«Нижний Новгород» на своем поле примет «Ростов» в рамках 5-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Ткачук, Балай, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Могилевец, Берковский, Сулейманов, Косарев.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Норманн, Хашимото, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лангович, Мухин, Мулехин, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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