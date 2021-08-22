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В «Спартаке» рассказали о ситуации с Жиго

16:46
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг 27-летнего центрального защитника Самюэля Жиго.

«У «Спартака» и Жиго действует контракт, о сроках которого вы знаете. Если что-то в этом смысле изменится, мы сообщим на официальных ресурсах клуба», — подчеркнул Зеленов.

Напомним, что к французу, чье соглашение с москвичами рассчитано до конца сезона-2021/22, проявлял интерес «Торино», но стороны пока не могут сойтись в размерах суммы компенсации столичной команде за выкуп прав на футболиста. Кроме того, «Спартак» не ставит перед собой цель обязательно продать Жиго.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 0
2-й тайм

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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