В «Спартаке» рассказали о ситуации с Жиго
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг 27-летнего центрального защитника Самюэля Жиго.
«У «Спартака» и Жиго действует контракт, о сроках которого вы знаете. Если что-то в этом смысле изменится, мы сообщим на официальных ресурсах клуба», — подчеркнул Зеленов.
Напомним, что к французу, чье соглашение с москвичами рассчитано до конца сезона-2021/22, проявлял интерес «Торино», но стороны пока не могут сойтись в размерах суммы компенсации столичной команде за выкуп прав на футболиста. Кроме того, «Спартак» не ставит перед собой цель обязательно продать Жиго.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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