Сегодня, 11 ноября, матчем «Нижний Новгород» — «Ахмат» стартует 17-й тур Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчей «Нижний Новгород» — «Ахмат» можно в онлайн-трансляции «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В предыдущей игре «НН» победил московский ЦСКА (1:0), а «Ахмат» — «Зенит» (2:1). В личных трех встречах между этими командами две победы на счету у грозненцев (1:0, 3:1) и одна — у «Нижнего» (3:1).