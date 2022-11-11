«Нижний Новгород» — «Ахмат»: стартовые составы команд

«Нижний Новгород» на своем поле примет «Ахмат» в стартовом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Агапов, Корнюшин, Александров, Масоэро, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Янсане.

Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Жигулев, Шарипов, Рыбчинский, Шильцов, Берковский, Севикян.

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Ташаев, Уциев, Семенов, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Ильин, Агаларов.