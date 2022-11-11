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11 ноября, 18:25

Ари: «Если «Локомотив» хочет выигрывать, надо приглашать Семина»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Локомотива» Ари оценил результаты железнодорожников в текущем сезоне.

— «Локомотив» всегда хорошо играл, но в этом сезоне что-то случилось. Конечно, это очень плохо для команды. Я смотрел матч с «Динамо» (1:3), команда неплохо играла. Поэтому не понимаю, почему клуб занимает такую низкую позицию. Думаю, после зимней паузы команда будет играть лучше и поднимется в турнирной таблице. «Локомотив» всегда был таким: плохо начинает, но потом просыпается.

— По сути у команды пока нет главного тренера. Как думаете, Юрий Семин спас бы «Локомотив»?

— Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства «Локомотива» были при нем. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер. У нас было несколько футболистов, которые просили его дать выходной из-за серьезных нагрузок. Он без проблем всегда говорил: «Да, отдохни сейчас, чтобы потом работать в три раза лучше». Он очень умный. Всегда умел хорошо работать с футболистами, — цитирует «РБ Спорт» Ари.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-esli-lokomotiv-hochet-vy-igry-vat-nado-priglashat-semina/

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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