Ари: «Если «Локомотив» хочет выигрывать, надо приглашать Семина»

Бывший нападающий «Локомотива» Ари оценил результаты железнодорожников в текущем сезоне.

— «Локомотив» всегда хорошо играл, но в этом сезоне что-то случилось. Конечно, это очень плохо для команды. Я смотрел матч с «Динамо» (1:3), команда неплохо играла. Поэтому не понимаю, почему клуб занимает такую низкую позицию. Думаю, после зимней паузы команда будет играть лучше и поднимется в турнирной таблице. «Локомотив» всегда был таким: плохо начинает, но потом просыпается.

— По сути у команды пока нет главного тренера. Как думаете, Юрий Семин спас бы «Локомотив»?

— Если они хотят выигрывать, надо его приглашать. Все чемпионства «Локомотива» были при нем. Я знаю его работу, это очень сильный и умный тренер. У нас было несколько футболистов, которые просили его дать выходной из-за серьезных нагрузок. Он без проблем всегда говорил: «Да, отдохни сейчас, чтобы потом работать в три раза лучше». Он очень умный. Всегда умел хорошо работать с футболистами, — цитирует «РБ Спорт» Ари.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.