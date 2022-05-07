«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский правильно удалил капитана гостей

На 53-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Ахмат» арбитр Ян Бобровский после вмешательства видеоассистентов Евгения Турбина и Валентина Мурашова и просмотра видеозаписи принял верное решение, отменил предупреждение, вынесенное Ризвану Уциеву, показал капитану гостей красную карточку и удалил его с поля.

7 мая. «Нижний Новгород» — «Ахмат».

Защитник грозненцев едва не нанес серьезную травму Дмитрию Стоцкому, ударив его шипами в опорную ногу.