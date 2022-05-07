18-летний Тороп заменит Акинфеева и дебютирует в РПЛ за ЦСКА

Стали известны стартовые составы ЦСКА и Сочи на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе ЦСКА, начало — в 19.00 мск.

Ворота армейцев будет защищать 18-летний Владислав Тороп, для которого это будет дебютная игра в РПЛ.

Он заменит капитана Игоря Акинфеева,который получил травму в прошлой игре с «Ахматом» (0:2) и остался в запасе.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Медина, Ушаков, Яковлев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Жоаозиньо.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Прохин, Бурмистров, Ангбан, Мелкадзе.

«Сочи» занимает третье место в таблице РПЛ (49 очков). ЦСКА — на четвертой строчке (47).