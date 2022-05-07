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ЦСКА — «Сочи»: 18-летний Тороп заменит Акинфеева в воротах армейцев

18-летний Тороп заменит Акинфеева и дебютирует в РПЛ за ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и Сочи на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе ЦСКА, начало — в 19.00 мск.

Ворота армейцев будет защищать 18-летний Владислав Тороп, для которого это будет дебютная игра в РПЛ.

Он заменит капитана Игоря Акинфеева,который получил травму в прошлой игре с «Ахматом» (0:2) и остался в запасе.

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Медина, Ушаков, Яковлев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Жоаозиньо.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Прохин, Бурмистров, Ангбан, Мелкадзе.

«Сочи» занимает третье место в таблице РПЛ (49 очков). ЦСКА — на четвертой строчке (47).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
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