Николо Шира: защитник Страндберг возвращается в «Урал»
09:39
Защитник Стефан Страндберг вернется в «Урал», сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, сделка уже согласована, 30-летний норвежец подпишет контракт с клубом из Екатеринбурга до конца июня 2021 года.
Страндберг уже выступал за «Урал» во второй половине сезона-2018/19 на правах аренды из «Краснодара». Сезон-2019/20 игрок провел в «Трапани», на его счету 12 матчей за команду из серии B без результативных действий.
Done deal! Stefan #Strandberg to #Ural. The norwegian centre-back will sign a contract until June 2021. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 17, 2020
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