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Николо Шира: защитник Страндберг возвращается в «Урал»

09:39
Стефан Страндберг (второй справа). Фото ФК «Урал»
Стефан Страндберг (второй справа). Фото ФК «Урал»
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Защитник Стефан Страндберг вернется в «Урал», сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, сделка уже согласована, 30-летний норвежец подпишет контракт с клубом из Екатеринбурга до конца июня 2021 года.

Страндберг уже выступал за «Урал» во второй половине сезона-2018/19 на правах аренды из «Краснодара». Сезон-2019/20 игрок провел в «Трапани», на его счету 12 матчей за команду из серии B без результативных действий.

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