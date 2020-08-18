Николо Шира: защитник Страндберг возвращается в «Урал»

Защитник Стефан Страндберг вернется в «Урал», сообщает журналист Николо Шира.

По информации источника, сделка уже согласована, 30-летний норвежец подпишет контракт с клубом из Екатеринбурга до конца июня 2021 года.

Страндберг уже выступал за «Урал» во второй половине сезона-2018/19 на правах аренды из «Краснодара». Сезон-2019/20 игрок провел в «Трапани», на его счету 12 матчей за команду из серии B без результативных действий.