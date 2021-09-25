Николич заявил, что Магкеев мог получить серьезную травму
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил, что защитник Станислав Магкеев, возможно, получил серьезную травму в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).
«Мне кажется, до красной карточки на поле была только одна команда на поле. Инициативой полностью владели. Вратарь их спас пару раз. Но игра в меньшинстве — это совсем другой план. Но ребята старались биться.
Потеряли Пабло. Потеряли Магкеева. Боюсь, у него серьезная травма. На макром газоне нога ушла...
Баринов был самым опытным футболистом остался на поле. Много футболистов теряем из-за травм», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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