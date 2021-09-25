Николич заявил, что Магкеев мог получить серьезную травму

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отметил, что защитник Станислав Магкеев, возможно, получил серьезную травму в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

«Мне кажется, до красной карточки на поле была только одна команда на поле. Инициативой полностью владели. Вратарь их спас пару раз. Но игра в меньшинстве — это совсем другой план. Но ребята старались биться.

Потеряли Пабло. Потеряли Магкеева. Боюсь, у него серьезная травма. На макром газоне нога ушла...

Баринов был самым опытным футболистом остался на поле. Много футболистов теряем из-за травм», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».