Голкипер «Локомотива» Худяков: «У мамы день рождения сегодня»
Юный голкипер «Локомотива» Даниил Худяков поделился эмоциями после дебюта в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).
Он появился на поле в середине первого тайма после того, как основной вратарь «Локо» Гильерме получил красную карточку.
«Да, у мамы день рождения сегодня. Смотрела игру? Конечно. Но я еще не проверял телефон, не знаю, что она написала, — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «СЭ» Артемом Бухаевым.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю