Смолов спародировал журналистов: «Гильерме, а что вы скажете Станиславу Саламовичу?»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов на сборе клуба спародировал журналистов и задал вопрос голкиперу Маринато Гильерме.

«Гильерме, а что вы скажете Станиславу Саламовичу?» — спросил Смолов.

«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошел?» — ответил Гильерме.

Оба футболиста отсутствовали в итоговой заявке сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

Национальная команда по итогам группового этапа Евро-2020 набрала три очка и заняла последнее место в группе.