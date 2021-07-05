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Смолов спародировал журналистов: «Гильерме, а что вы скажете Станиславу Саламовичу?»

10:53
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Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов на сборе клуба спародировал журналистов и задал вопрос голкиперу Маринато Гильерме.

«Гильерме, а что вы скажете Станиславу Саламовичу?» — спросил Смолов.

«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошел?» — ответил Гильерме.

Оба футболиста отсутствовали в итоговой заявке сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

Национальная команда по итогам группового этапа Евро-2020 набрала три очка и заняла последнее место в группе.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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