В «Спартаке» отреагировали на приезд Рангника на матч с «Локомотивом»
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал приезд немецкого тренера Ральфа Рангника на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».
«Наш клуб не приглашал никуда его не приглашал. Я не знаю, что он делает на стадионе, впервые слышу про его приезд», — сказал Фетисов «СЭ».
С июля 2019-го Рангник работал руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании «Ред Булл».
На данный момент красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков. «Железнодорожники» расположились на 4-м месте, набрав 43 балла.
(Сергей Федоров)
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