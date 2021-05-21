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Рифат Жемалетдинов продлил контракт с «Локомотивом» на три года

18:08
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды сообщил, что полузащитник Рифат Жемалетдинов остается в команде.

«Рифат Жемалетдинов продлил контракт. Подписали на три года», — заявил Плутник.

Жималетдинов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне 24-летний российский футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач при 8 желтых карточках.

(Данил Алешин)

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