Рифат Жемалетдинов продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды сообщил, что полузащитник Рифат Жемалетдинов остается в команде.

«Рифат Жемалетдинов продлил контракт. Подписали на три года», — заявил Плутник.

Жималетдинов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне 24-летний российский футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач при 8 желтых карточках.

(Данил Алешин)