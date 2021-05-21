Рифат Жемалетдинов продлил контракт с «Локомотивом» на три года
18:08
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды сообщил, что полузащитник Рифат Жемалетдинов остается в команде.
«Рифат Жемалетдинов продлил контракт. Подписали на три года», — заявил Плутник.
Жималетдинов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне 24-летний российский футболист провел 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач при 8 желтых карточках.
(Данил Алешин)
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